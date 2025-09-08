Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет в конце октября

Четвертый сезон сериала «Ведьмак» от Netflix выйдет в конце октября, об этом сообщило издание Redanian Intelligence, которое ранее уже неоднократно делилось достоверной информацией об экранизации книг Анджея Сапковского. Netflix информацию не комментировал.

По информации журналистов, релиз новых эпизодов состоится 30 октября. С учетом этого можно предположить, что рекламная кампания продолжения странствий Геральта начнется в ближайшие недели.

Все восемь эпизодов будут доступны в день премьеры. Роль Геральта из Ривии в четвертом сезоне исполнил Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла. К своим ролям вернутся Аня Чалотра (Йеннифер) и Фрейя Аллан (Цири). Сериал уже продлили на пятый сезон, и он станет последним.