25 сентября, 2025
В WhatsApp добавили встроенный переводчик сообщений

WhatsApp

Мессенджер WhatsApp получил встроенную функцию перевода сообщений. Теперь не нужно копировать текст и вставлять его в сторонний переводчик, переводить его можно прямо в чате, а также в группе и канале. Перевод сообщений будет работать бесплатно в приложении для Android и iOS.

Функция перевода активируется продолжительным нажатием на сообщении с последующим нажатием кнопки «Перевести». После этого можно выбрать нужный язык перевода сообщения. Пользователи Android могут включить автоматический перевод для целых цепочек чатов, чтобы применить эту функцию ко всем входящим сообщениям.

Пока что список поддерживаемых языков небольшой. Для пользователей Android доступны английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский языки, а на iPhone — 19 языков. В будущем WhatsApp планирует расширить поддержку перевода на другие языки. В компании также отмечают, все данные остаются конфиденциальными — перевод осуществляется непосредственно на устройстве пользователя.

Развертывание функции перевода сообщений происходит постепенно, в скором времени обновление получат все пользователи мессенджера на Android и iOS.

