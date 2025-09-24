spot_img
25 сентября, 2025
Azercell провел акцию по сдаче крови в рамках программы «За жизнь без талассемии!»

Azercell

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell продолжает поддерживать благотворительные инициативы. 23 сентября в головном офисе компании была проведена очередная акция по сдаче крови в рамках программы «За жизнь без талассемии!».

Цель акции – увеличить запасы крови и поддержать лечение детей, страдающих от талассемии, гемофилии и лейкоза.

Акция была организована при поддержке Федерации талассемии Азербайджана и с участием квалифицированных врачей Республиканского Банка Крови. Сотрудники Azercell добровольно приняли участие в гуманитарной акции в качестве доноров. Собранная кровь будет направлена на лечение нуждающихся детей.

