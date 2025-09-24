Недорогой планшет Samsung Galaxy Tab A11 получил 7 лет программной поддержки

Компания Samsung представила доступный планшет Galaxy Tab A11 – новинка пришла на смену Galaxy Tab A9, выпущенному в 2023 году.

Samsung Galaxy Tab A11 оснащен 8,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1340×800 пикселей) и частотой обновления 90 Hz. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G99 в паре с 4/8 Gb оперативной памяти и 64/128 Gb встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD (до 2 Tb).

Емкость аккумулятора составляет 5100 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Планшет также получил основную 8 Мп камеру с автофокусом, фронтальную на 5 Мп, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, порт USB Type-C (USB 2.0) и 3,5-мм разъем для наушников. Есть поддержка 4G LTE (опционально), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3. Габариты составляют 211×124,7×8 мм, вес – 335 гр. (337 гр. для моделей с поддержкой LTE). В качестве ОС используется Android 15 с оболочкой One UI 7.0. Samsung обещает выпустить семь крупных обновлений Android (до Android 22) и обновления безопасности в течение семи лет.

Цены на Samsung Galaxy Tab A11: 4/64 Gb (Wi-Fi) — $147, 4/64 Gb (Wi-Fi + 4G) — $180, 8/128 Gb (Wi-Fi) — $203, 4/64 Gb (Wi-Fi + 4G) — $237. Планшет уже поступил в продажу в Индии. В ближайшее время ожидается выход и на другие рынки.