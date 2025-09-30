В Steam началась крупная осенняя распродажа

Компания Valve запустила в Steam большую осеннюю распродажу, во время которой в магазине можно купить игры разных жанров и тематик с большими скидками. Для удобства навигации предложения на главной странице разделены по категориям (в том числе ценовым). Распродажа продлится до 6 октября, 21:00 по бакинскому времени.

Valve опубликовала трейлер, где продемонстрировала некоторые игры, которые получат скидки, в том числе Batman: Arkham Knight, Final Fantasy VII Rebirth, The Alters и No Rest for the Wicked.

В честь распродажи в магазине предметов за очки появился специальный набор «Осенняя алхимия». В него входят новый профиль, анимированный стикер и пять фонов для оформления профиля. Комплект оценивается в 9900 очков Steam, но предметы из него можно приобрести по отдельности.

Следующая крупная распродажа пройдет с 18 декабря по 5 января.