30 сентября, 2025
Градиентная «G» станет новым логотипом Google

Компания Google объявила о смене логотипа — впервые за 10 лет. Градиентная буква «G» заменит привычный вариант во всех продуктах и сервисах компании. Об этом Google сообщила на своем сайте.

Новая версия объединяет четыре фирменных цвета в градиентный переход с более яркими оттенками. Дизайн приведен в соответствие с логотипом искусственного интеллекта Gemini.

Старая версия (слева) и новая версия (справа)

Новый логотип впервые появился в приложении Google на Android и iOS в мае, но теперь начнется его масштабное внедрение на всех платформах.

Более яркие оттенки и градиентное оформление, «символизируют всплеск инноваций, основанных на ИИ, и творческую энергию, пронизывающую продукты и технологии» Google.

