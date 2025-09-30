Градиентная «G» станет новым логотипом Google

Компания Google объявила о смене логотипа — впервые за 10 лет. Градиентная буква «G» заменит привычный вариант во всех продуктах и сервисах компании. Об этом Google сообщила на своем сайте.

Новая версия объединяет четыре фирменных цвета в градиентный переход с более яркими оттенками. Дизайн приведен в соответствие с логотипом искусственного интеллекта Gemini.

Новый логотип впервые появился в приложении Google на Android и iOS в мае, но теперь начнется его масштабное внедрение на всех платформах.

Более яркие оттенки и градиентное оформление, «символизируют всплеск инноваций, основанных на ИИ, и творческую энергию, пронизывающую продукты и технологии» Google.