Представлены полноразмерные наушники CMF Headphone Pro

Бренд CMF, принадлежащий Nothing, представил полноразмерные наушники Headphone Pro. Модель получила модульный дизайн с широкими возможностями кастомизации, а также продвинутый для своей цены набор характеристик. Пользователи могут самостоятельно менять и комбинировать амбушюры разных цветов, чтобы подчеркнуть свой стиль.

CMF Headphone Pro оснащены 40-мм драйверами собственной разработки компании с никелированной мембраной и поддержкой Hi-Res Audio. Для управления предусмотрены физические элементы: помимо кнопки питания доступна настраиваемая клавиша действий, регулятор громкости (его длительное нажатие включает ANC) и ползунок Energy Slider, позволяющий менять баланс низких и высоких частот.

Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC, используя для подключения к источнику сигнала модуль Bluetooth 5.4 (Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair). Заявленная эффективность функции активного шумоподавления (ANC), использующая в своей работе массив из трех микрофонов, составляет до 40 дБ. Интенсивность алгоритма ANC регулируется автоматически, поддерживается режим прозрачности.

Аккумулятор на 720 мАч обеспечивает до 100 часов воспроизведения музыки без ANC и до 50 часов с включенной функцией ANC. Быстрая зарядка позволяет получить до 5 часов работы после пяти минут подключения к источнику питания через USB-C.

В числе других характеристик CMF выделяет режим с пониженной задержкой (до 120 мс) для игр и видео, шумоподавление во время звонков (ENC), а также функцию Audiodo Personal Sound, благодаря которой звучание регулируется автоматически на основе особенностей слуха пользователя. Наушники имеют защиту от влаги по стандарту IPX2. Вес составляет 283 гр.

CMF Headphone Pro будут предложены в трех цветах — темно-сером, светло-сером и светло-зеленом. Наушники уже доступны в ряде стран Европы по цене 99 евро. В США продажи стартуют 7 октября за 99 долларов. Дополнительные амбушюры – 25 евро или 25 долларов. О дате выхода на других рынках будет объявлено позже.