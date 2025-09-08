AnTuTu: свежие рейтинги самых мощных Android-флагманов и смартфонов среднего уровня

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и средней ценовой категории по итогам августа 2025 года.

Рейтинг самых мощных флагманских смартфонов возглавляют устройства на базе платформ от компаний Qualcomm и MediaTek. Первые три позиции заняли смартфоны, в основе которых лежит процессор Snapdragon 8 Elite. Лидером стал Red Magic 10S Pro+ с результатом в 2 947 567 баллов, на втором месте – Vivo X200 Ultra с 2 899 541 баллом, на третьем — iQOO Neo10 Pro+ с 2 875 495 баллами.

Далее в рейтинге AnTuTu идут Vivo X200s, Honor GT Pro, OnePlus 13, iQOO 13, OPPO Find X8 Ultra, Redmi K80 Ultra и OnePlus Ace 5 Pro.

В рейтинге смартфонов среднего уровня первые три места заняли устройства на базе различных версий процессора MediaTek Dimensity 8400. На первом месте Realme Neo7 SE с результатом 1 701 978 баллов, вторую позицию занял iQOO Z10 Turbo с 1 666 693 баллами, третью — Redmi Turbo 4 с 1 665 542 баллами.

В десятку также вошли OPPO Reno14 Pro, OPPO Reno14, Redmi K70E, Honor 400, Vivo S30, iQOO Neo7 SE и Redmi Note 12T Pro.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 августа 2025 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.