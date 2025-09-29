В App Store вышла первая гоночная игра с управлением через AirPods

В App Store появилась гоночная игра RidePods, она бесплатная и подходит как для смартфонов iPhone, так и для планшетов iPad. Игру выпустил разработчик Ali Tanis.

Это обычные гонки на мотоцикле в стиле Traffic Rider, но с одной особенностью — управление осуществляется через AirPods. Вместо привычных касаний экрана пользователю необходимо надеть наушники и менять траекторию транспортного средства при помощи наклонов головы. В процессе игры геймеру нужно наклонять голову влево и вправо для объезда препятствий, а также запрокидывать ее для ускорения и кивать для торможения.

Игра требует iOS/iPadOS 15.6 и выше и совместима с AirPods Pro и AirPods 3/4, которые оснащены датчиками движения. Если попробовать поиграть без AirPods — игра не будет запускаться.

Скачать RidePods в AppStore можно по этой ссылке. На Android игра недоступна.