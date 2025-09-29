OpenAI выпустила более 300 готовых инструкций для работы с ChatGPT

Компания OpenAI подготовила серию готовых инструкций для работы с ChatGPT. Подборка охватывает более 300 сценариев использования чат-бота и ориентирована на специалистов из разных сфер.

Каждый промт содержит описание задачи и пример запроса, который можно использовать без доработки. Есть наборы для продаж, аналитики, продуктового менеджмента, IT-поддержки и других направлений.

OpenAI отмечает, что шаблоны помогают ускорить выполнение рутинных задач и лучше встроить ChatGPT в повседневную работу специалистов.

Все инструкции можно найти в разделе Prompt Packs на сайте OpenAI Academy.