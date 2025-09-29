spot_img
MAN будет собирать электрические автобусы в Азербайджане

MAN Truck & Bus AG

Компания MAN Truck & Bus подписала меморандум о взаимопонимании с азербайджанской компанией Improtex Trucks & Buses и правительством Азербайджана о сотрудничестве по внедрению и локальному производству электрических автобусов в стране.

MAN Truck & Bus AG – ведущий европейский производитель коммерческих автомобилей, расположенный в Мюнхене. Компания специализируется на выпуске грузовиков, городских, междугородних и туристических автобусов.

Встреча и подписание состоялись в Баку с участием Александра Власкампа, генерального директора MAN, заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширли и президента Improtex Физули Алекперова. Проект нацелен на поддержку развития экологического транспорта в Азербайджане и расширение парка электрических автобусов.

Предусматривается поставка частично собранных автобусов MAN Lion’s City E, которые будут доставляться в Азербайджан вместе с комплектующими, а затем проходить финальную сборку, наладку и тестирование уже на месте.

Ожидается, что первые электрические автобусы поступят в эксплуатацию в 2026 году. MAN будет оказывать техническую поддержку и обучать местных специалистов, формируя производственные компетенции для расширения локального производства в будущем.

