11 сентября, 2025
Утвержден стандарт Unicode 17.0, в который вошло 164 новых эмодзи

Утвержден стандарт Unicode 17.0, в который вошло 164 новых эмодзи

Unicode

Организация Unicode Consortium объявила о выпуске стандарта Unicode 17.0, в который вошло 164 новых эмодзи и «несколько тысяч дополнительных символов, не являющихся эмодзи».

Список новых эмодзи включает «искаженное лицо», «облако от драки» — как в мультфильмах и комиксах, «косатка», «мохнатое существо», «тромбон», «оползень» и «сундук с сокровищами».

Новые эмодзи станут доступны на iOS, Android, Windows и других программных платформах в ближайших. Как обычно, разработчики могут по-своему интерпретировать новые эмодзи, поэтому от системы к системе их дизайн будет немного отличатся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

