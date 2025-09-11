Утвержден стандарт Unicode 17.0, в который вошло 164 новых эмодзи

Организация Unicode Consortium объявила о выпуске стандарта Unicode 17.0, в который вошло 164 новых эмодзи и «несколько тысяч дополнительных символов, не являющихся эмодзи».

Список новых эмодзи включает «искаженное лицо», «облако от драки» — как в мультфильмах и комиксах, «косатка», «мохнатое существо», «тромбон», «оползень» и «сундук с сокровищами».

Новые эмодзи станут доступны на iOS, Android, Windows и других программных платформах в ближайших. Как обычно, разработчики могут по-своему интерпретировать новые эмодзи, поэтому от системы к системе их дизайн будет немного отличатся.