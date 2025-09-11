Arm представил новые ядра Lumex для мобильных процессоров

Компания Arm представила следующее поколение процессорных ядер Lumex C1 с расширенными возможностями ИИ для чипов, которые ориентированы на мобильные устройства. Новые ядра обеспечивают прирост производительности на 25% по сравнению с предыдущей серией Cortex X925. Также была представлена новая графика Mali G1-Ultra.

В новой серии Lumex C1 представлены четыре версии ядер на архитектуре Armv9.3 с поддержкой SME2, оптимизированные для производства по 3-нм техпроцессу. Такая архитектура компанией используется впервые. Это два производительных — C1-Ultra и C1-Premium, а также два энергоэффективных — C1-Pro и C1-Nano.

Одним из ключевых нововведений стала технология KleidiAI, позволяющая выполнять ИИ-задачи без отдельного нейропроцессора, прямо на процессорных ядрах. В Arm утверждают, что KleidiAI повышает производительность в задачах распознавания речи, генерации аудио и работы с языковыми моделями в 5 раз без увеличения энергопотребления.

Новая графика Mali G1-Ultra обещает улучшить графическую производительность на 20%, трассировку лучей — в 2 раза и обработку ИИ — на 20% (по сравнению с Immortalis-G925). При использовании трассировки лучей частота кадров в играх будет выше на 40%.

Ядра Lumex появятся в процессорах MediaTek Dimensity 9500 и Samsung Exynos 2600, выпуск которых ожидается в ближайшие месяцы.