spot_img
4 сентября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныSamsung Galaxy S25 FE - поддержка функций Galaxy AI и 7 лет...

Samsung Galaxy S25 FE — поддержка функций Galaxy AI и 7 лет обновлений

Samsung Galaxy S25 FE

Компания Samsung провела очередную презентацию Galaxy Unpacked, где главным анонсом стал Galaxy S25 FE – новое поколение «фанатской» модели флагманской серии. По сравнению с предыдущим Galaxy S24 FE, новое устройство получило ряд улучшений. Samsung Galaxy S25 FE выполнен в тонком и легком, но прочном корпусе с укрепленной рамкой Armor Aluminum. Он оснащен плоским 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60-120 Hz, яркостью до 1900 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy S25 FE

В основе смартфона лежит 4 нм процессор Exynos 2400, который работает в связке с оперативной памятью 8 Gb и накопителем емкостью 128/256/512 Gb. Площадь испарительной камеры, отвечающей за охлаждение компонентов, увеличена на 10%. В Galaxy S25 FE используется стандартный набор камер для этого сегмента смартфонов. В основную входят три датчика: главный на 50 Мп (f/1,8, угол обзора 84°, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2,2, угол обзора 123°) и телеобъектив на 8 Мп (f/2,4, угол обзора 32°, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера разрешением 12 Мп (f/2,2, угол обзора 80°) работает в паре с ИИ-движком ProVisual Engine, обеспечивая высокое качество селфи.

Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, обеспечивающую до 65% заряда за 30 минут. Также предусмотрены быстрая беспроводная зарядка на 25 Вт и реверсивная. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и стереодинамики с Dolby Atmos. Смартфон защищен от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 161,3 х 76,6 х 7,4 мм, 190 гр. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной новейшей оболочкой One UI 8. Аппарат будет поддерживаться обновлениями ОС и безопасности с Samsung Knox Vault на протяжении 7 лет.

Samsung Galaxy S25 FE получил пакет функций мультимодального искусственного интеллекта Galaxy AI:

  • Gemini Live — можно задавать Gemini вопросы о разных вещах, показывая их через камеру;
  • Circle to Search —функция от Google для поиска информации об объектах на экране в разных приложениях;
  • Now Brief — анализирует привычки пользователя и предоставляет персонализированные сводки и рекомендации для оптимизации рутинных задач;
  • Writing Assist — для работы с текстом;
  • Browsing Assist — для работы с веб-страницами;
  • Call Assist — для мгновенного перевода речи собеседника;
  • Наличие AI-стикеров в чатах, которые генерируются при помощи нейросети.

Доступны средства редактирования фото и видео с использованием ИИ:

  • ProVisual — AI-алгоритм обработки изображений;
  • AI-зум;
  • AI-редактор и «Эскиз в изображение»;
  • Ночная съемка на базе AI ISP;
  • Индивидуальные AI-фильтры;
  • «Быстрый монтаж» с ИИ для создания видеосюжетов из галереи;
  • «Удаления шумов» с ИИ.

Цены на Samsung Galaxy S25 FE: 8/128 Gb — 750 евро или 875 долларов, 8/256 Gb — 810 евро или 945 долларов, 8/512 Gb — 930 евро или 1085 долларов. На выбор покупателей предлагаются четыре расцветки: синяя, голубая, черная и белая. Смартфон поступит в продажу уже сегодня, 4 сентября, в комплекте идет полгода подписки на Google AI Pro с расширенными возможностями Gemini, Flow, NotebookLM и т.д.

Предыдущая статья
Huawei представил Mate XTs — второе поколение смартфона, складывающийся втрое
Следующая статья
Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых жителей Барды
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,891ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»