Samsung Galaxy S25 FE — поддержка функций Galaxy AI и 7 лет обновлений

Компания Samsung провела очередную презентацию Galaxy Unpacked, где главным анонсом стал Galaxy S25 FE – новое поколение «фанатской» модели флагманской серии. По сравнению с предыдущим Galaxy S24 FE, новое устройство получило ряд улучшений. Samsung Galaxy S25 FE выполнен в тонком и легком, но прочном корпусе с укрепленной рамкой Armor Aluminum. Он оснащен плоским 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60-120 Hz, яркостью до 1900 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+.

В основе смартфона лежит 4 нм процессор Exynos 2400, который работает в связке с оперативной памятью 8 Gb и накопителем емкостью 128/256/512 Gb. Площадь испарительной камеры, отвечающей за охлаждение компонентов, увеличена на 10%. В Galaxy S25 FE используется стандартный набор камер для этого сегмента смартфонов. В основную входят три датчика: главный на 50 Мп (f/1,8, угол обзора 84°, OIS), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2,2, угол обзора 123°) и телеобъектив на 8 Мп (f/2,4, угол обзора 32°, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера разрешением 12 Мп (f/2,2, угол обзора 80°) работает в паре с ИИ-движком ProVisual Engine, обеспечивая высокое качество селфи.

Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, обеспечивающую до 65% заряда за 30 минут. Также предусмотрены быстрая беспроводная зарядка на 25 Вт и реверсивная. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и стереодинамики с Dolby Atmos. Смартфон защищен от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 161,3 х 76,6 х 7,4 мм, 190 гр. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной новейшей оболочкой One UI 8. Аппарат будет поддерживаться обновлениями ОС и безопасности с Samsung Knox Vault на протяжении 7 лет.

Samsung Galaxy S25 FE получил пакет функций мультимодального искусственного интеллекта Galaxy AI:

Gemini Live — можно задавать Gemini вопросы о разных вещах, показывая их через камеру;

Circle to Search —функция от Google для поиска информации об объектах на экране в разных приложениях;

Now Brief — анализирует привычки пользователя и предоставляет персонализированные сводки и рекомендации для оптимизации рутинных задач;

Writing Assist — для работы с текстом;

Browsing Assist — для работы с веб-страницами;

Call Assist — для мгновенного перевода речи собеседника;

Наличие AI-стикеров в чатах, которые генерируются при помощи нейросети.

Доступны средства редактирования фото и видео с использованием ИИ:

ProVisual — AI-алгоритм обработки изображений;

AI-зум;

AI-редактор и «Эскиз в изображение»;

Ночная съемка на базе AI ISP;

Индивидуальные AI-фильтры;

«Быстрый монтаж» с ИИ для создания видеосюжетов из галереи;

«Удаления шумов» с ИИ.

Цены на Samsung Galaxy S25 FE: 8/128 Gb — 750 евро или 875 долларов, 8/256 Gb — 810 евро или 945 долларов, 8/512 Gb — 930 евро или 1085 долларов. На выбор покупателей предлагаются четыре расцветки: синяя, голубая, черная и белая. Смартфон поступит в продажу уже сегодня, 4 сентября, в комплекте идет полгода подписки на Google AI Pro с расширенными возможностями Gemini, Flow, NotebookLM и т.д.