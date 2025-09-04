Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых жителей Барды

Azercell продолжает реализацию инициатив, направленных на повышение уровня цифровой безопасности и информированности населения. Учитывая, что представители старшего поколения все чаще становятся мишенью киберпреступников, компания организовала специальный тренинг для пожилых людей в Карабахском региональном центре DOST, расположенном в Барде.

Специалисты Департамента информационной безопасности Azercell предоставили участникам информацию о наиболее распространённых видах онлайн-мошенничества, фишинговых атаках и других рисках в киберпространстве. В ходе тренинга были подробно рассмотрены методы, используемые кибермошенниками, современные типы кибератак, а также практические способы защиты от них. Завершилось мероприятие интерактивной сессией вопросов и ответов с обсуждением реальных случаев.

Отметим, что Azercell регулярно проводит образовательные инициативы в области цифровой безопасности для разных возрастных групп. Так, ранее компания организовывала тренинги для воспитанников социальных учреждений, а в первом полугодии текущего года в рамках «Программы киберобразования для школьников» около 350 школьников из семи регионов получили знания о современных цифровых угрозах.