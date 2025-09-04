spot_img
4 сентября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияAzercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых жителей Барды

Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых жителей Барды

Azercell

Azercell продолжает реализацию инициатив, направленных на повышение уровня цифровой безопасности и информированности населения. Учитывая, что представители старшего поколения все чаще становятся мишенью киберпреступников, компания организовала специальный тренинг для пожилых людей в Карабахском региональном центре DOST, расположенном в Барде.

Специалисты Департамента информационной безопасности Azercell предоставили участникам информацию о наиболее распространённых видах онлайн-мошенничества, фишинговых атаках и других рисках в киберпространстве. В ходе тренинга были подробно рассмотрены методы, используемые кибермошенниками, современные типы кибератак, а также практические способы защиты от них. Завершилось мероприятие интерактивной сессией вопросов и ответов с обсуждением реальных случаев.

Отметим, что Azercell регулярно проводит образовательные инициативы в области цифровой безопасности для разных возрастных групп. Так, ранее компания организовывала тренинги для воспитанников социальных учреждений, а в первом полугодии текущего года в рамках «Программы киберобразования для школьников» около 350 школьников из семи регионов получили знания о современных цифровых угрозах.

Предыдущая статья
Samsung Galaxy S25 FE — поддержка функций Galaxy AI и 7 лет обновлений
Следующая статья
Представлены флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S11 и S11 Ultra с обновленным стилусом S Pen
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,891ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»