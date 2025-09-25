Представлены процессоры Qualcomm Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme для ПК на Windows

Кроме флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 компания Qualcomm представила однокристальные системы Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite для ПК под управлением Windows. Новые чипы пришли на смену Snapdragon X первого поколения. Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme изготовлены по 3-нм техпроцессу и оснащается ядрами Oryon третьего поколения.

Флагманская платформа X2 Elite Extreme (X2E-96-100) получила 18-ядерный CPU: 12 ядер Oryon Prime и 6 ядер Performance. При этом частота boost достигает 5,0 GHz (на двух ядрах). Максимальная частота при загрузке всех ядер составляет 3,6 GHz. Qualcomm заявляет, что Snapdragon X2 Elite Extreme на 75% быстрее конкурирующих моделей на архитектуре x86 при том же уровне мощности. За обработку графики отвечает GPU Adreno X2-90 с частотой до 1,85 GHz, он предлагает производительность на 1 Вт в 2,3 раза больше по сравнению с GPU SoC предшественницы. NPU Hexagon на 80 TOPS предназначен для ускорения задач ИИ, он обеспечивает на 37% большую производительность при снижении энергопотребления на 16%. Компания отмечает, что это самый быстрый NPU для ноутбуков на сегодняшний день.

Всего в семейство Snapdragon X2 Elite вошло три модели:

X2 Elite Extreme (X2E-96-100): 18 ядер, частота 5,0 GHz, 53 Mb кэш-памяти, 192-разрядная шина памяти с пропускной способностью 228 ГБ/с;

X2 Elite (X2E-88-100): 18 ядер, частота 4,7 GHz, 53 Mb кэш-памяти, 128-битная шина с пропускной способностью 152 ГБ/с;

X2 Elite (X2E-80-100): 12 ядер, частота 4,7–4,4 GHz, 34 Mb кэш-памяти, 128-разрядная шина с пропускной способностью 152 ГБ/с.

Все три версии поддерживают память LPDDR5X-9523 объемом до 128 Gb, модем Snapdragon X75 5G с максимальной скоростью загрузки данных 10 Гбит/с, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Благодаря процессору обработки изображений Qualcomm Spectra ISP поддерживаются камеры с разрешением до 36 Мп (4K @ 30 fps, HDR, 10-битная глубина цвета потокового видео).

Первые компьютеры на базе Snapdragon X2 Elite ожидаются в первой половине 2026 года.