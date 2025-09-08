Redington и Trend Micro в Азербайджане!

Redington, ведущий IT-дистрибьютор, предлагающий комплексные технологические продукты и решения, представляет клиентам в Азербайджане продукцию Trend Micro, мирового гиганта в области кибербезопасности.

Redington, ведущий дистрибьютор технологий нового поколения в IТ-секторе, выводит на рынок Азербайджана еще один важный бренд, которым его портфолио пополнилось в этом году. Продукты Trend Micro, поставщика решений безопасности с более чем 25-летним опытом работы и лидера рынка в области облачной безопасности, безопасности серверов, безопасности виртуализации и безопасности контента для малого бизнеса, будут доступны конечным пользователям в Азербайджане через мощную партнерскую сеть Redington.

Комплексные решения безопасности в Азербайджане

Компания Trend Micro готова предложить организациям на азербайджанском рынке комплексные решения на всех уровнях кибербезопасности, использующие передовые технологии. Компания будет предоставлять решения в широком спектре областей: от расширенных возможностей обнаружения и реагирования на угрозы до защиты гибридных облачных сред, от защиты почтового трафика до управления конечными устройствами. Благодаря прочной партнерской сети Redington в регионе, эти технологии быстро и эффективно внедряются в государственные организации, финансовую сферу, здравоохранение, производство и многие другие отрасли.

Trend Micro будет представлена в Азербайджане полным портфелем своих продуктов и решений, включая Trend Micro Vision One Extended Detection and Response (XDR), Cloud One Platform и Trend Micro Email Security – Cloud App Security (CAS), которые отвечают любым потребностям пользователей.

Решения Trend Micro представлены деловым партнерам

Redington и Trend Micro поделились подробностями своего партнерства на встрече с деловыми партнерами в Азербайджане. Участники мероприятия узнали о ведущих решениях Trend Micro в области безопасности и обсудили стратегии совместного внедрения этих продуктов. Это позволит повысить конкурентоспособность партнеров и быстро расширить уровень внедрения комплексных решений в сфере безопасности на азербайджанском рынке.

Решения для обеспечения безопасности пользуются высоким спросом

Бора Инджир (Bora İncir), генеральный директор Redington Turkey & CIS, отметил, что азербайджанский рынок имеет для компании большое значение, а Trend Micro — один из ключевых брендов Redington. «Как Redington, мы продолжаем повышать ценность цифровой трансформации наших бизнес-партнеров, связывая ведущие мировые технологические бренды с организациями в разных регионах. В то время, когда кибербезопасность становится все более важной, мы рады представить на азербайджанском рынке такого мирового лидера в области безопасности, как Trend Micro. Благодаря нашему обширному портфелю продуктов, техническому опыту и сети каналов сбыта в регионе, мы стремимся предложить не только дистрибуцию, но и модель устойчивого роста, создающую ценность. Мы уверены, что это сотрудничество внесет значительный вклад как в развитие азербайджанских компаний, так и в развитие всей нашей экосистемы», — подчеркнул Бора Инджир.

Хасан Гюльтекин, директор по работе с партнёрами Trend Micro в регионе MMEA, отметил: «В Trend Micro, благодаря опыту и технологическому потенциалу, накопленным нами на глобальном уровне, мы сосредоточены на защите цифровых активов организаций от всех типов киберугроз. В современном мире, где киберугрозы становятся все более сложными и целенаправленными, наличие не просто продукта, но и стратегического партнера по безопасности имеет решающее значение. Благодаря нашему партнерству с Redington, мы рады предложить заказчикам в Азербайджане комплексные решения в таких областях, как передовое обнаружение угроз, сквозной мониторинг, автоматизация и облачная безопасность. Мы уверены, что благодаря развитой структуре каналов продаж Redington в регионе и пониманию локального рынка наши технологии безопасности охватят более широкую аудиторию, и вместе мы добьемся значительных успехов».

О компании Redington:

Основанная в 1993 году, Redington Group продолжает свое развитие как глобальная компания в сфере информационных технологий, в настоящее время занимающаяся дистрибуцией и управлением цепочками поставок более 450 ведущих брендов по всему миру. С годовым доходом в 12 миллиардов долларов США Redington Group предлагает комплексные цифровые решения для компаний и учреждений в широком спектре областей, включая кибербезопасность, искусственный интеллект, большие данные, Интернет вещей, аналитику и 5G. Redington Turkey, начавшая свою деятельность под эгидой Redington Group в 2015 году, также начала свою деятельность в странах СНГ в 2019 году. Сегодня компания объединяет свои глобальные знания и локальный опыт с деловыми партнерами и компаниями-конечными пользователями в Турции, а также в таких странах СНГ, как Азербайджан, Казахстан, Грузия и Узбекистан, для продвижения продуктов и услуг брендов, дистрибуцией которых она занимается.

Подробнее: https://redingtongroup.az/

О компании Trend Micro:

Trend Micro, мировой лидер в области кибербезопасности, помогает сделать мир безопасным, обмениваясь цифровой информацией. Платформа кибербезопасности Trend Micro, основанная на многолетнем опыте работы в безопасности, глобальных исследованиях угроз и постоянных инновациях, защищает более 500 000 организаций и более 250 миллионов пользователей в облаках, сетях, на устройствах и конечных точках. Являясь лидером в области облачной и корпоративной кибербезопасности, платформа Trend Micro обеспечивает централизованный контроль для более эффективного и быстрого обнаружения и реагирования, а также предлагает мощный набор передовых методов защиты от угроз, оптимизированных для таких сред, как AWS, Microsoft и Google.

Подробнее: https://www.trendmicro.com/tr_tr/business.html