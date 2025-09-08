С 31 августа по 5 сентября в Баку прошел финал 49-го Международного чемпионата по программированию среди студентов (ICPC 2025). Соревнование, которое является самой престижной командной олимпиадой по программированию в мире среди студентов, было организовано Фондом ICPC и проведено в Университете ADA при поддержке Центрального банка Азербайджанской Республики, Агентства инноваций и цифрового развития и Сообщества ICPC в Азербайджане, а также при поддержке PASHA Holding, Huawei и JetBrains. На церемонии закрытия чемпионата, состоявшейся 4 сентября, исполнительный директор ICPC Билл Паучер (Bill Poucher) выразил свое удовлетворение проведением финала в Баку, а директор 49-го финала чемпионата мира ICPC Фуад Гаджиев отметил высокий уровень организации и похвалил участников, проявивших высочайшие навыки программирования. На мероприятии также выступили ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов и председатель Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов. Чемпионом мира ICPC 2025 года стала команда Санкт-Петербургского государственного университета. Обладателями золотых медалей стали команды Токийского университета, Пекинского транспортного университета (Цзяотун) и Университета Цинхуа. В числе серебряных медалистов учащиеся Пекинского, Гарвардского и Загребского университетов, а также Массачусетского технологического института (MIT). Бронзовые медали достались командам Китайского Университета Науки и Технологий, Сеульского университета, Университета города Нови-Сад и Саратовского государственного университета. Впервые в истории Азербайджан был представлен на финале чемпионата мира ICPC двумя университетами. В финале соревновались команды Университета ADA и Бакинской высшей школы нефти, занявшие 101-е и 127-е места соответственно. Обе команды добились выдающихся результатов, решив по пять задач в финале, и были награждены Почетными дипломами.

Следует отметить, что участие в конкурсе традиционно принимают сильнейшие команды из ведущих университетов мира. Ежегодно на официальных этапах ICPC соревнуются более 50000 студентов-программистов из почти 3500 университетов более чем 110 стран мира. В финале чемпионата мира участвуют команды из трех студентов из 140 университетов 70 стран. Азербайджан участвует в региональных соревнованиях ICPC с 2004 года, добившись значительных успехов в развитии программирования, повышении интереса молодежи к этой области и получении признания на международных платформах. С 2024 года Агентство инноваций и цифрового развития совместно с Университетом ADA и азербайджанским сообществом ICPC поддерживает программу подготовки к участию в ICPC. В рамках этого сотрудничества были организованы олимпиады по программированию для школьников и студентов на базе ICPC, азербайджанские этапы 49-го чемпионата ICPC (1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал), международный тренировочный лагерь по программированию на базе ICPC и визит членов Совета Фонда ICPC в Баку. Кроме того, азербайджанские финалисты приняли участие в Международном лагере ICPC, проходившем в Казахстане.