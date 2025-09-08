spot_img
9 сентября, 2025
Представлены Amazfit T-Rex 3 Pro: smart-часы с титановым безелем и автономностью до 26 дней

Amazfit T-Rex 3 Pro

Китайский бренд Amazfit представил новые защищенные smart-часы T-Rex 3 Pro, созданные для использования в экстремальных условиях. Безель и кнопки часов выполнены из сверхпрочного титанового сплава 5-й марки, который прочнее и легче нержавеющей стали, а защиту экрана от повреждений обеспечивает сапфировое стекло. Часы могут функционировать в диапазоне температур от –30 °C до +70 °C. Кроме того, новинка получила длительное время автономной работы и встроенный двухцветный фонарик, способный работать как источник света или подавать сигнал SOS.

Amazfit T-Rex 3 Pro

 

Amazfit T-Rex 3 Pro предлагаются в двух размерах: с корпусом диаметром 48 мм и 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем и в 44-мм исполнении с AMOLED-экраном диагональю 1,32 дюйма. Пиковая яркость дисплея в обоих версиях составляет 3000 нит (на 1000 нит выше, чем у предыдущей модели).

Время автономной работы отличается. Модель на 44 мм оснащена батареей на 640 мАч (до 19 дней работы), а версия на 48 мм получила аккумулятор емкостью 700 мАч (до 25 дней). Имеются 180 спортивных режимов и фирменные датчики для мониторинга ключевых показателей здоровья. Благодаря адаптеру Bluetooth, встроенному динамику и микрофону часы поддерживают звонки, голосовое управление через Zepp Flow и голосовые подсказки во время тренировок и соревнований.

Среди других функций: улучшенное GPS-отслеживание с шестью спутниковыми системами и интеграция с приложениями с отслеживанием точек интереса и автоматическим построением маршрутов. Amazfit T-Rex 3 Pro работают под управлением Zepp OS 5.0.

Продажи Amazfit T-Rex 3 Pro стартуют в Европе в этом месяце по цене от €399,99.

