Приложение Instagram вышло для iPad

Instagram официально выпустил версию приложения для iPad — спустя 15 лет после релиза. Ранее Instagram на iPad представлял собой просто увеличенную версию приложения для iPhone, что ограничивало функциональность интерфейса и снижало удобство использования.

Новая версия ориентирована на Reels: при запуске открывается эта вкладка, а в верхней части интерфейса доступны Stories. Кроме того, в приложении появилась отдельная вкладка Following с тремя режимами отображения — All, Friends и Latest. Первый режим показывает рекомендованные публикации от всех подписок, второй — только от взаимных подписчиков, а третий формирует хронологическую ленту.

Приложение обеспечивает удобный интерфейс для просмотра ленты, Stories и прямых эфиров, а также упрощенное редактирование фото и видео. Появление версии Instagram для iPad стало большим шагом в сторону оптимизации пользовательского опыта и повышения вовлеченности аудитории, использующей устройства с большим экраном.

Приложение уже доступно для планшетов с iPadOS 15.1 и новее.