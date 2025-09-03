Опубликованы системные требования зомби-экшена Dying Light: The Beast

Студия Techland опубликовала системные требования Dying Light: The Beast — зомби-экшена с открытым миром. Разработчики опубликовали требования для ПК-версии игры, а также в версии для ноутбуков.

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X/S, а на PS4 и Xbox One игра появится позже. ПК-версия Dying Light: The Beast предложит поддержку трассировки лучей для освещения и отражений, ультрашироких мониторов, технологий масштабирования Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4 и FSR 3.1/4, а также совместимость с HDR.