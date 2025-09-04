spot_img
4 сентября, 2025
На радость мошенникам: как обезопасить свои финансы и личные данные онлайн и в поездках

Эксперты «Лаборатории Касперского» напоминают: мошенники никогда не делают паузы. Пользователи рискуют столкнуться с угрозами вроде фишинговых и скам-сайтов, вредоносных программ и кражи данных банковских карт. Достаточно подключиться к небезопасной сети Wi-Fi или случайно зайти на поддельный сайт, чтобы подвергнуть риску личные данные и деньги — как дома, так и за границей.

Чтобы защитить свои финансы и конфиденциальную информацию, специалисты компании подготовили рекомендации:

  • Используйте отдельную карту для онлайн-платежей и поездок. Храните основные средства на другом счёте и пополняйте рабочую или «путешественническую» карту только по мере необходимости.
  • Подключайтесь только к защищённым сетям. Для безопасности используйте решения для шифрования интернет-трафика, а по возможности мобильный интернет вместо публичного Wi-Fi.
  • Настройте уведомления о каждой операции. Push-уведомления или СМС от банка помогут вовремя заметить подозрительные списания и оперативно заблокировать карту.
  • Оплачивайте покупки только с защищённых устройств. Убедитесь, что на гаджетах установлено современное защитное решение.
  • Будьте внимательны с наличными. Не храните все деньги в одном месте: используйте сейфы, держите при себе лишь небольшую сумму и проявляйте осторожность в туристических зонах.

«Сегодня жители Азербайджана всё активнее пользуются банковскими картами и онлайн-сервисами — как в повседневной жизни, так и во время поездок за границу. Однако важно помнить: мошенники становятся всё изобретательнее. Чтобы защитить себя, мы рекомендуем установить надёжное защитное ПО, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также никогда не вводить личные данные на сомнительных сайтах», — отметил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

