На радость мошенникам: как обезопасить свои финансы и личные данные онлайн и в поездках

Эксперты «Лаборатории Касперского» напоминают: мошенники никогда не делают паузы. Пользователи рискуют столкнуться с угрозами вроде фишинговых и скам-сайтов, вредоносных программ и кражи данных банковских карт. Достаточно подключиться к небезопасной сети Wi-Fi или случайно зайти на поддельный сайт, чтобы подвергнуть риску личные данные и деньги — как дома, так и за границей.

Чтобы защитить свои финансы и конфиденциальную информацию, специалисты компании подготовили рекомендации:

Используйте отдельную карту для онлайн-платежей и поездок. Храните основные средства на другом счёте и пополняйте рабочую или «путешественническую» карту только по мере необходимости.

Храните основные средства на другом счёте и пополняйте рабочую или «путешественническую» карту только по мере необходимости. Подключайтесь только к защищённым сетям. Для безопасности используйте решения для шифрования интернет-трафика, а по возможности мобильный интернет вместо публичного Wi-Fi.

Для безопасности используйте решения для шифрования интернет-трафика, а по возможности мобильный интернет вместо публичного Wi-Fi. Настройте уведомления о каждой операции. Push-уведомления или СМС от банка помогут вовремя заметить подозрительные списания и оперативно заблокировать карту.

Push-уведомления или СМС от банка помогут вовремя заметить подозрительные списания и оперативно заблокировать карту. Оплачивайте покупки только с защищённых устройств. Убедитесь, что на гаджетах установлено современное защитное решение.

Убедитесь, что на гаджетах установлено современное защитное решение. Будьте внимательны с наличными. Не храните все деньги в одном месте: используйте сейфы, держите при себе лишь небольшую сумму и проявляйте осторожность в туристических зонах.