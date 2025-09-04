Представлены флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S11 и S11 Ultra с обновленным стилусом S Pen

Помимо смартфона Galaxy S25 FE компания Samsung представила флагманские планшеты Galaxy Tab S11 и S11 Ultra. Устройства выполнены в корпусе из армированного алюминия и защищены от пыли и влаги по стандарту IP68. По сравнению с прошлым поколением новые планшеты стали заметно легче и тоньше.

Samsung Galaxy Tab S11 получил 11-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей (240 ppi), у Galaxy Tab S11 Ultra — экран с диагональю 14,6 дюйма с разрешением 2960 x 1848 пикселей (240 ppi). В обоих случаях используется панель Dynamic AMOLED 2x с пиковой яркостью 1600 кд/кв.м. и кадровой частотой 120 Hz. Экран Galaxy Tab S11 Ultra получил антибликовое покрытие. Обновленный стилус S Pen теперь имеет шестиугольный профиль для уверенного хвата, а конусообразный наконечник реагирует даже на сильный наклон пера, помогая лучше контролировать движение и создавать более естественные линии. Функция «Быстрые инструменты» позволяет оперативно менять настройки при рисовании или редактировании.

В основе обоих устройств лежит 3 нм процессор MediaTek Dimensity 9400+, за графику отвечает ускоритель Immortalis G925 MC12. У младшей модели 12 Gb оперативной памяти, у старшей — 16 Gb, емкость флеш-памяти — до 512 Gb и 1 Tb соответственно. Основная камера Galaxy Tab S11 представлена одним 13 Мп сенсором, а у Galaxy Tab S11 Ultra в дополнение имеется 8 Мп модуль со сверхширокоугольным объективом. Фронтальные камеры у смартфонов имеют одинаковое разрешение 12 Мп.

Емкость аккумуляторов отличается: у младшей модели — 8400 мАч, у старшей — 11 600 мАч. Оба поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт. Также планшеты получили поддержку 4G, 5G (опционально), USB-C, Wi-Fi 6E (у Galaxy Tab S11 Ultra – Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 (у Galaxy Tab S11 Ultra – Bluetooth 5.3), GPS, eSIM, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, 4 стереодинамика с Dolby Atmos и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Планшеты работают под управлением Android 16 с интерфейсом One UI 8. Устройства будут обновляться в течение 7 лет. Габариты и вес младшей модели: 253,8 x 165,3 x 5,5 мм, 469 гр. (Wi-Fi), 471 гр. (5G); старшей модели: 326,3 x 208,5 x 5,1 мм, 692 гр. (Wi-Fi), 695 гр. (5G).

В серии Galaxy Tab впервые появились функции «Синхронный перевод» и «Мой день». Также Samsung адаптировал под планшеты режим Samsung DeX. Все приложения теперь открываются в отдельных окнах с настройкой размера и положения на экране.

Цены на планшеты:

Samsung Galaxy Tab S11 Wi-Fi: 128 Gb — 900 евро (1050 долларов), 256 Gb — 960 евро (1120 долларов), 512 Gb — 1080 евро (1260 долларов);

Samsung Galaxy Tab S11 LTE: 128 Gb — 1050 евро (1225 долларов), 256 Gb — 1110 евро (1295 долларов), 512 Gb — 1230 евро (1430 долларов);

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi: 12/256 Gb — 1340 евро (1560 долларов), 12/512 Gb — 1460 евро (1700 долларов), 16 Gb/1 Tb — 1760 евро (2050 долларов);

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra LTE: 12/256 Gb — 1490 евро (1735 долларов), 12/512 Gb — 1610 евро (1875 долларов), 16 Gb/1 Tb — 1910 евро (2225 долларов).

Планшеты уже поступили в продажу в сером и серебристом цветах корпуса. В дополнение можно приобрести чехол-клавиатуру Book Cover Keyboard, чехол-обложку Book Cover или чехол-накладку Frame Cover.