Acer Predator Helios 18P AI: флагманский ноутбук для работы и игр

Компания Acer на IFA 2025 показала флагманский игровой ноутбук Predator Helios 18P AI, предназначенный как для работы, так и для игр. Устройство оборудовано 18-дюймовым Mini LED-дисплеем с разрешением 4K (3840 × 2400 пикселей), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz, яркостью до 1000 нит, временем отклика 3 мс (GtG) и полным охватом цветового пространства DCI-P3.

В максимальной конфигурации ноутбук может предложить топовый процессор Intel Core Ultra 9 285HX с технологией Intel vPro, которая обеспечивает аппаратную безопасность и стабильность бизнес-класса. За графику отвечает флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с поддержкой DLSS 4. Система охлаждения включает два вентилятора AeroBlade шестого поколения, жидкометаллическую термопасту и сеть тепловых трубок. Для менее требовательных пользователей Acer предложит версии с младшими чипами Core Ultra и GeForce. Поддерживается до 192 Gb оперативной памяти ECC, что гарантирует высокую производительность и защиту данных, и накопитель PCIe Gen5 емкостью до 6 Tb.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 99,9 Вт·ч. Среди интерфейсов: Thunderbolt 5, Killer Ethernet, Wi-Fi 7, несколько USB-A. Есть 6 динамиков с DTS:X Ultra, Full HD веб-камера с ИК-сенсором и встроенный SD-картридер. Корпус ноутбука выполнен полностью из металла, габариты составляют 400,96 × 307,9 × 29,55 мм, вес — около 3,5 кг.

В продажу Acer Predator Helios 18P AI поступит в течение 2025 года по цене от €4999.