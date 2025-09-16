spot_img
17 сентября, 2025
OpenAI выпустила ИИ-модель GPT-5-Codex с динамическим распределением времени решения задач создания кода

GPT-5-Codex

Компания OpenAI выпустила GPT-5-Codex — новую версию ИИ-помощника Codex, оптимизированную для решения сложных задач программирования с динамическим распределением времени на выполнение.

Новая модель способна самостоятельно регулировать время работы над задачей, затрачивая от нескольких секунд до семи часов, что улучшает качество и надежность кода. Обновление уже доступно для пользователей платформ ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu и Enterprise через терминал, IDE, GitHub или ChatGPT. В скором времени OpenAI планирует открыть доступ к GPT-5-Codex через API.

Модель GPT-5-Codex превосходит GPT-5 по результатам тестов ручной проверки SWE-bench Verified, оценивающих способности к агентному программированию, а также в задачах по рефакторингу кода (с 33.9% до 51.3%). Кроме того, отмечено меньшее количество некорректных комментариев и больше важных замечаний.

Руководитель проекта Александр Эмбирикос (Alexander Embiricos) пояснил, что улучшение связано с динамическими «мыслительными» способностями модели, которая в реальном времени определяет необходимое время для решения задачи, в отличие от маршрутизатора в GPT-5, заранее распределяющего ресурсы. Обновление стало частью стратегии OpenAI сохранить лидерство среди инструментов создания кода, конкурирующих с Claude Code, Cursor и GitHub Copilot.

Обновления также коснулись и инструментов Codex CLI и Codex Cloud: усовершенствована поддержка изображений, введена возможность отслеживания задач, появились режимы безопасности и улучшенный пользовательский интерфейс, облегчающий разработку и код-ревью.

