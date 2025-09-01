Обновление Telegram: музыка в профилях, новые темы и многое другое

Мессенджер Telegram получил очередное обновление: большая часть изменений коснулась пользовательских профилей. Можно добавлять музыку в свой профиль, выбирать вкладку профиля по умолчанию, устанавливать уникальные темы чатов на основе своих коллекционных подарков, помогать друзьям улучшать их подарки и многое другое.

Музыка в профиле

Любой аудиофайл из чатов теперь можно добавлять в профиль одним нажатием в плеере. После добавления в профиль трек появится в специальной панели под фотографией, а при добавлении нескольких композиций формируется плейлист.

Чтобы добавить музыку в свой профиль, нужно нажать кнопку «Добавить в профиль» в медиаплеере или выбрать трек и нажать Сохранить в… > Профиль.

Новый дизайн профиля на Android

Благодаря недавнему конкурсу профили на Android теперь имеют стильный новый дизайн с анимациями прокрутки, ранее доступные только на iOS.

Вкладка профиля по умолчанию

Теперь можно выбрать, какая вкладка будет отображаться первой: истории, коллекция подарков или другие разделы. Для этого достаточно удерживать вкладку и выбрать «Сделать основной вкладкой».

Темы на основе подарков

Добавлены десятки новых динамических обоев для чатов, основанных на подарках Telegram, их владельцы теперь могут установить их как пользовательскую тему в любом личном чате. В настоящее время обои доступны для обладателей коллекционных Plush Pepe, Precious Peach, Durov’s Cap и Heart Locket. Каждый подарок открывает уникальную тему.

Улучшение подарков для других пользователей

Появилась возможность отправлять звезды, чтобы покрыть стоимость улучшения подарка в профиле другого пользователя — на случай если у него не хватает звезд или он не знал, что подарок можно улучшить. Если пользователь позже решит улучшить свой подарок, это будет для него бесплатно. Также доступны фильтр «Не улучшенные» и кнопка для последовательного улучшения нескольких подарков.

Ценность подарков

Среди характеристик подарка появился новый параметр «Ценность», который показывает его приблизительную цену перепродажи. Также можно открыть более подробную статистику, чтобы узнать среднюю цену продажи других подарков из той же коллекции.

Мини-приложение для стикеров

Новое мини-приложение @Stickers позволяет создавать стикеры и эмодзи, управлять наборами и просматривать подробную статистику использования.

Все нововведения уже доступны в актуальной мобильной версии Telegram.