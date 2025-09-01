Apple добавила MacBook Air (2015) и MacBook Pro (2017) в список устаревших устройств

Компания Apple обновила список устаревших устройств, добавив в него MacBook Air на 11″ (2015) и MacBook Pro на 13″ и 15″ (2017). В списке винтажных гаджетов изменений нет.

«Apple прекращает все аппаратные услуги для устаревших продуктов [MacBook Air и MacBook Pro], а поставщики услуг не могут заказывать для них детали», — говорится на сайте поддержки Apple.

Устаревшими являются те устройства, которые были сняты с продажи 7 и более лет назад. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение 10 лет после выхода продукта из продажи.

Винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Компания будет ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.