Huawei опередила Apple и возглавила рынок smart-часов

По данным Counterpoint Research, компания Huawei по итогам второго квартала 2025 года впервые обогнала Apple по объемам поставок smart-часов и вышла на первое место в мире.

Мировой рынок смарт-часов, находившийся в состоянии спада с первого квартала 2024 года, наконец-то продемонстрировал рост на 8% в годовом исчислении. Ключевую роль в достижении сыграл китайский рынок, где лидируют такие бренды, как Huawei, Xiaomi и Imoo.

Согласно отчету, во втором квартале объем поставок Huawei вырос на 52% в годовом исчислении, Xiaomi зафиксировала рост на 38%, у Imoo — рост на 21%. Благодаря увеличению потребительского спроса, Китай стал ведущим поставщиком smart – часов в мире. Покупателей стимулировали возросшее внимание к вопросам здоровья, интеграция функций искусственного интеллекта и интернета вещей, а также интерес к многофункциональным устройствам, встроенным в экосистему. Важнейшими для потребителей возможностями smart-часов остаются фитнес-функции, коммуникации, платежи и навигация — они легко подключаются к смартфонам, благодаря чему пользоваться ими могут представители всех возрастных групп.

У компаний Apple и Samsung объемы поставок по всему миру снизились на 3%. По мнению экспертов, одной преданности бренду становится недостаточно: потребители ожидают функций на уровне медицинского оборудования, персонализации с ИИ и увеличенного времени автономной работы.