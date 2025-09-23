Nvidia инвестирует в OpenAI до $100 млрд

Компании Nvidia и OpenAI объявили о заключении стратегического соглашения, направленного на получение дополнительных вычислительных ресурсов и финансирования. В рамках партнерства производитель графических ускорителей поэтапно инвестирует до $100 млрд. в разработчика больших языковых моделей. Это позволит OpenAI построить и запустить несколько центров обработки данных (ЦОД) общей мощностью не менее 10 ГВт, которые будут базироваться на миллионах графических процессорах от Nvidia.

Первый запуск в рамках партнерства планируется на вторую половину 2026 года. В проекте будут использовать Vera Rubin — систему Nvidia, включающую до 40 000 ИИ-стоек. Это станет отправной точкой масштабного проекта по созданию ИИ-инфраструктуры для OpenAI.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в беседе с журналистами CNBC заявил, что 10 ГВт эквивалентны от 4 до 5 млн. графических ускорителей. Именно столько видеокарт компания планирует выпустить суммарно в этом году и это «вдвое больше, чем в прошлом году». Это подчеркивает масштабность проекта с учетом того, сколько ускорителей Nvidia может потребоваться OpenAI для разработки ИИ-моделей следующего поколения. OpenAI уже сталкивалась с нехваткой вычислительных мощностей для обеспечения потребностей своих клиентов. По данным компании, алгоритмы OpenAI еженедельно используют более 700 млн. человек по всему миру. Развитие ИИ-инфраструктуры позволит увеличить масштабы и ускорить внедрение новых продуктов и исследований.

На фоне этой новости стоимость акций Nvidia выросла на 4%, что увеличило рыночную капитализацию компании примерно на $170 млрд. до почти $4,5 трлн. Ранее в этом месяце Nvidia объявила о сотрудничестве с Intel, в рамках которого она инвестирует в производителя полупроводников до $5 млрд.