24 сентября, 2025
iPhone 17 Pro Max müasir AAA oyunlarda sınaqdan keçirildi

YouTube kanalı MrMacRight-ın müəllifi iPhone 17 Pro Max üzərində müasir konsol və kompüter AAA oyunlarını işə salaraq, smartfonun onları hansı keyfiyyət və icazədə işlədə bildiyini nümayiş etdirdi. Videoya əsasən, Apple-ın yeni modeli ötənilki versiya ilə müqayisədə nəzərəçarpacaq irəliləyiş əldə edib.

Test zamanı müxtəlif qrafik parametrləri istifadə olunub, bəzi oyunlarda isə MetalFX upscaling funksiyasını aktivləşdirmək mümkün olub. Aşağıda göstərilən icazələri (resolution) smartfon avtomatik şəkildə qurub. Performans nəticələri belə olub:

  • GRID Legends: 1778×818 — Performance: 59 fps, Graphics: 30 fps.

  • Resident Evil 2 Remake: 2340×1080 — Performance: 45 fps, Prioritize Performance (MetalFX: Quality): 59 fps, Graphics: 30 fps.

  • Resident Evil 4 Remake: 1560×720 — aşağı keyfiyyət: 30 fps, “60 fps” rejimi: 45 fps, MetalFX Quality (məcburi 30 fps limitində) — sabit kadr sürəti.

  • Resident Evil Village: 2340×1080 — Balanced, MetalFX: Performance — 60 fps (bəzən oyun bağlanır, 30 fps limitində isə donmalar olur).

  • HITMAN World of Assassination: 2868×1320 — Balanced, Mirrors Reflections Off: 30 fps.

  • Death Stranding: 1564×720 — Low: 23 fps, MetalFX Temporal Performance: 30 fps (hər iki halda tekstura keyfiyyəti zəifdir).

  • Assassin’s Creed Mirage: 2008×924 — render miqyası 70%, High preset: 30 fps.

  • Sniper Elite 4: 2868×1320 — standart parametrlərdə: 40–59 fps.

  • Prince of Persia: The Lost Crown: 2868×1320 — standart parametrlərdə: 59 fps.

  • Subnautica: 2868×1320 — Landscape detail High: 59 fps.

Bloggerin sözlərinə görə, A19 Pro prosessoru ilə təchiz olunan iPhone 17 Pro Max əvvəlki nəsil ilə müqayisədə oyun performansında nəzərəçarpacaq irəliləyiş göstərib. Bununla belə, müəllifin fikrincə, mobil platformada hələ də Cyberpunk 2077, “The Witcher” və digər bir çox AAA hitlərinin çatışmazlığı hiss olunur.

