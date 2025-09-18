spot_img
19 сентября, 2025
NVIDIA инвестирует в Intel 5 млрд. долларов

NVIDIA

Компания NVIDIA инвестирует в Intel 5 млрд. долларов путем покупки обыкновенных акций из расчета 23,28 доллара за одну ценную бумагу, что на 6,5% ниже цены закрытия торгов в среду. В рамках плотного сотрудничества Intel будет выпускать для NVIDIA процессоры на архитектуре x86 c интегрированной графикой RTX как для ИИ-кластеров, так и для настольных компьютеров.

«Это сотрудничество тесно связывает возможности NVIDIA по ускорению вычислений с процессорами Intel и обширной экосистемой x86 — слиянием двух платформ мирового класса. Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим фундамент для новой эры вычислительной техники», — отметил Дженсен Хуанг.

На фоне этой новости акции Intel взлетели на 34,26% на премаркете и на максимуме достигли 33,43 доллара. Позже рост замедлился до 28%. В результате покупки акций NVIDIA станет одним из крупнейших акционеров Intel.

