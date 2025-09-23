Безопасность данных начинается с идентичности: роль решений Netwrix

Совместный взгляд Netwrix и TechPro DC на будущее защиты информации.

Еще 10 лет назад компании строили «крепости»: защищали периметр с помощью межсетевых экранов и антивирусов. Сегодня все иначе. Злоумышленники реже «взламывают двери» — они входят внутрь под видом легитимных пользователей, используя украденные учетные данные.

Именно поэтому идентичность (identity) стала новым периметром. А решения Netwrix, представляемые в Азербайджане компанией TechPro DC, помогают организациям выстраивать комплексную архитектуру «identity-first».

Почему Netwrix делает ставку на идентичность

Компрометация учетных данных — главная причина киберинцидентов. Но защищать нужно не только пароли. Важно управлять всем жизненным циклом личности: от создания учетной записи до ее деактивации.

Решения Netwrix помогают:

Netwrix Auditor — дает прозрачность: кто, когда и к каким данным обращался. Это снижает риск инсайдерских угроз и облегчает аудит.

Жизненный цикл идентичности и подход Netwrix

Онбординг — автоматизированное предоставление прав через HR-системы и IAM.

— автоматизированное предоставление прав через HR-системы и IAM. Управление доступами — регулярные проверки с помощью Netwrix IGA исключают «накопление» привилегий.

— регулярные проверки с помощью Netwrix IGA исключают «накопление» привилегий. Мониторинг — Netwrix Auditor обеспечивает непрерывный контроль активности.

— Netwrix Auditor обеспечивает непрерывный контроль активности. Деактивация — своевременное отключение учетных записей устраняет один из самых частых источников утечек.

Решения Netwrix в экосистеме «identity-first»

Вместе с технологиями IAM, PAM и Zero Trust решения Netwrix формируют единый контур безопасности:

Netwrix Auditor дает прозрачность и доказательную базу для комплаенса (GDPR, ISO 27001 и др.).

Netwrix Data Classification помогает реализовать принцип «минимальных привилегий» и контролировать работу с конфиденциальной информацией.

Netwrix Password Policy Enforcer снижает вероятность успешной атаки через украденные или слабые пароли.

Сотрудничество Netwrix и TechPro DC в Азербайджане

TechPro DC — надежный партнер Netwrix, обеспечивающий локальную экспертизу, внедрение и техническую поддержку решений. Это сотрудничество помогает государственным структурам, финансовым организациям и крупному бизнесу в Азербайджане выстраивать современные стратегии защиты данных, где в центре стоит идентичность.

Для компаний это означает:

Более быстрый путь к соответствию требованиям регуляторов.

Локальная поддержка при внедрении и сопровождении решений.

Возможность комплексной защиты — от управления учетными записями до предотвращения утечек данных.

Заключение

Классический периметр ушел в прошлое. Сегодня безопасность начинается с того, кто именно и как получает доступ к данным.

Совместное предложение Netwrix и TechPro DC позволяет организациям реализовать стратегию «правильный человек, правильный доступ, правильные данные». Это не разовый проект, а привычка — фундамент корпоративной кибергигиены.

Будущее кибербезопасности в Азербайджане строится уже сегодня — и оно начинается с идентичности.

