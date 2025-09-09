Новые Apple AirPods Pro 3 получили лучшую на рынке систему шумоподавления

Сегодня в Купертино компания Apple проводит презентацию под названием Awe Dropping. Первой представленной новинкой стали наушники AirPods Pro 3. Устройство получило функцию активного шумоподавления, которая в 4 раза мощнее, чем в первом поколении наушников. В компании отмечают, что эта функция лучшая среди всех беспроводных наушников-вкладышей от других производителей на рынке. Также производитель улучшил систему микрофонов: ваш собственный голос и голоса людей, которые с вами разговаривают, будут звучать как никогда естественно.

В наушники добавили функцию перевода в реальном времени с Apple Intelligence. В момент, когда эта функция активируется, голос говорящего становится тише, а вы в первую очередь будете слышать именно перевод, который будет идти с небольшой задержкой. Но если собеседник тоже использует AirPods Pro 3, то задержка будет неощутима. Если наушники только у одного пользователя, то ответы для других участников разговора выводятся на экран iPhone на соответствующем языке.

AirPods Pro 3 стали немного меньше, а их форму скорректировали, так что теперь они будут лучше сидеть в ушах. В Apple провели тысячи исследований, чтобы сделать и без того идеальную посадку еще идеальнее. Звучание AirPods 3 Pro также улучшилось, а в комплекте с наушниками теперь идет пять комплектов амбушюров.

Наушники получили сканер сердечного ритма. Теперь AirPods Pro 3 умеют следить за пульсом. Кроме этого, наушники получили расширенный функционал для занятий спортом (теперь наушники позволяют отслеживать до 50 типов тренировок), включая функцию подсчета калорий. Для наушников заявлено до 8 часов автономной работы и до 10 часов в режиме слухового аппарата, а также защита от попадания воды и пыли по стандарту IP57. Цена AirPods Pro 3 составляет 249 долларов.