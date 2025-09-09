AzInTelecom провел обучающую сессию для представителей СМИ

spot_img
9 сентября, 2025
ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, организовало обучающую сессию для представителей средств массовой информации в честь 150-летия Национальной прессы Азербайджана.

В рамках программы были представлены ключевые направления деятельности компании и инновационные решения в сфере цифрового развития. Журналисты не только познакомились с новыми возможностями, но и смогли задать интересующие вопросы и получить ответы в формате живого диалога.

В мероприятии приняли участие более 30 представителей СМИ.


Инициатива «AzInTelecom» направлена на повышение уровня осведомлённости журналистов в области информационно-коммуникационных технологий, а также на содействие более широкому освещению цифровых услуг в стране.

