Базовая модель iPhone 17 получила дисплей с частотой обновления 120 Hz

Компания Apple представила базовую модель в новой линейке смартфонов под названием iPhone 17. В этот раз версии Plus не будет. Ее заменит iPhone 17 Air. Главным и самым ожидаемым изменением стала поддержка ProMotion для плавной анимации и улучшенной энергоэффективности. Теперь базовая модель поддерживает частоту обновления 120 Hz, а пиковая яркость выросла до 3000 нит. Также немного выросла диагональ экрана с 6,1” до 6,3”. Используется дисплей LTPO OLED. Функция Always-on display снижает частоту обновления до 1 Hz, при этом на экране блокировки отображаются текущие события и виджеты. Дисплей новой модели защищён покрытием Ceramic Shield 2, которое в 3 раза устойчивее к царапинам, и новым покрытием, разработанным Apple, которое прочно связано с Ceramic Shield на атомном уровне. Дисплей также имеет семислойное антибликовое покрытие.

iPhone 17 оснащен SoC A19, 6-ядерным центральным процессором с двумя высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также пятью ядрами GPU, что обещает прирост производительности в области видео на 20% по сравнению с iPhone 16. Новинка получила 24 Мр фронтальную камеру с функцией стабилизации. Размер сенсора вырос вдвое, при этом датчик стал квадратным.

Теперь не нужно разворачивать смартфон, чтобы делать горизонтальные селфи. Видеоролики также стали более качественными. Помимо 12 Мр широкоугольного датчика основная камера получила 48 Мр сверхширокоугольный объектив. При этом iPhone 17 позволяет снимать на основную и фронтальную камеру одновременно.

iPhone 17 может работать целый день без подзарядки и воспроизводить видео на 8 часов дольше, чем iPhone 16. Всего 10 минут зарядки обеспечивают 8 часов воспроизведения видео. Теперь в линейке не будет устройств с 128 Gb встроенной памяти — младшая модель iPhone 17 получила 256 Gb. Цена iPhone 17 стартует от 799 долларов.