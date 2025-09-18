Meta представила Ray-Ban Display – smart-очки со встроенным дисплеем

На конференции Connect 2025 компания Meta представила Ray-Ban Display — свои первые smart-очки дополненной реальности со встроенным дисплеем. «Очки — идеальный форм-фактор для персонального суперинтеллекта, потому что они позволяют вам оставаться в настоящем моменте, получая при этом доступ ко всем возможностям ИИ, которые делают вас умнее, помогают лучше общаться, улучшают память, обостряют чувства и многое другое», — сказал Марк Цукерберг, глава Meta.

Meta Ray-Ban Display оснащены линзами Transitions, которые автоматически подстраиваются под условия освещения, сенсорными панелями на дужках и поддерживают голосовое управление. Очки имеют привычный дизайн, но из-за начинки стали массивнее. Они получили небольшой полноцветный дисплей с разрешением 600×600 пикселей и углом обзора 20°, встроенным в правую линзу. Максимальная яркость составляет 5000 нит. Дисплей размещен сбоку линзы, поэтому не закрывает обзор, окружающим он будет практически не виден, так как рассеивание света составляет всего 2%. Дисплей предназначен для основных задач. С его помощью пользователь сможет просматривать текстовые сообщения, субтитры и перевод в реальном времени, ленты Instagram, карты или превью фотографий, принимать видеозвонки, управлять воспроизведением музыки и получать визуальные ответы ассистента Meta AI, не доставая смартфон.

Управляются Ray-Ban Display в том числе при помощи нового браслета Neural Band от Meta, который входит в комплект. Он умеет распознавать движения руки, в частности, мышечные сигналы, а не только сами движения, что позволяет управлять интерфейсом движениями пальцев и кисти руки в воздухе. Браслет имеет степень защиты от воды IPX7.

Продолжительность автономной работы очков в смешанном режиме составляет до 6 часов, а с комплектным зарядным чехлом — до 30 часов. Браслет работает от аккумулятора до 18 часов. Очки получили 32 Gb флеш-памяти, которых хватит на 1000 фото, а вес составляет всего 69 гр.

Meta Ray-Ban Display вместе с браслетом Neural Band с поступят в продажу в США 30 сентября по цене $799. В начале 2026 года очки появятся в продаже в Канаде, Франции, Италии и Великобритании.