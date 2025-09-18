İnsayder: Apple sensorlu ekranlı MacBook hazırlayacaq

Məşhur analitik və insayder Min-Çi Kuo bildirib ki, Apple hələ də sensorlu ekranla təchiz edilmiş Mac təqdim etməyi planlaşdırır. İlk belə cihaz OLED displeyli MacBook Pro olacaq və onun kütləvi istehsalına gələn ilin sonunda başlanacağı gözlənilir.
Hazırda aktual MacBook Pro modelləri M4 çipləri ilə işləyir. Məlumatlara görə, M5 prosessorlarına keçid 2026-cı ilə, M6 çipləri isə tamamilə yeni dizayn və sensor dəstəyi olan OLED ekranla birlikdə təqdimata planlaşdırılıb.
Sensorlu ekranın tətbiqi MacBook-u, imkanlarına görə, iPad-ə daha da yaxınlaşdıracaq. Üstəlik, macOS-un son versiyalarında iPadOS-dan götürülmüş interfeys elementləri getdikcə daha çox görünür.
Kuonun sözlərinə görə, Apple gələcəkdə A seriyalı prosessorlarla işləyən büdcə seqmentli MacBook modellərinə də sensorlu ekran əlavə etməyi nəzərdən keçirir. Bu isə perspektivdə MacBook Air seriyasında da sensorlu versiyaların yaranmasına səbəb ola bilər.
M6 çipi və OLED ekranlı MacBook Pro-nun 2026-cı ilin sonu – 2027-ci ilin əvvəlində təqdim olunması gözlənilir.