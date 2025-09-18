Цифровизация финансов в Азербайджане и глобальный сигнал от Binance и Franklin Templeton

Азербайджан сегодня активно меняет финансовую систему, делая ставку на цифровые сервисы. По данным Центрального банка, к апрелю 2025 года объём безналичных транзакций с использованием карт приблизился к 10 млрд манатов в месяц. Более того, за первые четыре месяца года около 67% по сумме и 91% по количеству внутренних платежей выполнялись без наличных средств. То есть девять из десяти операций в стране уже происходят в «цифре».

Развитие подтверждают и международные институты: по оценке Азиатского банка развития, к концу 2025 года около 3,85 миллиона человек в Азербайджане будут пользоваться цифровыми платежами. Для этого создаётся инфраструктура мгновенных расчётов (IPS), которая объединяет банки, казначейство и почтовую службу Azerpost.

Регулятор, в свою очередь, запускает специализированные платформы вроде fintech.cbar.az, где обсуждаются темы виртуальных активов, распределённого KYC и открытого банкинга. На крупнейших отраслевых мероприятиях, таких как Fintex Summit 2025 в Баку, акценты смещаются на DeFi, RegTech, GreenTech и искусственный интеллект. Это свидетельствует о том, что финсектор Азербайджана движется не только к цифровым платежам, но и к новым бизнес-моделям.

На этом фоне особенно символично выглядит глобальное партнёрство Binance и Franklin Templeton. Компании объявили о совместной работе над продуктами в сфере цифровых активов, объединяя опыт Franklin Templeton в токенизации ценных бумаг и инфраструктуру Binance. Задача — предложить инвесторам решения, которые сделают рынки капитала более прозрачными, доступными и эффективными.

В Franklin Templeton подчёркивают, что токенизация перестаёт быть концепцией и постепенно становится практикой, а в Binance называют альянс шагом к сближению криптоиндустрии с мировыми рынками капитала.

Для Азербайджана это не прямое событие, но важный ориентир. Партнёрство глобальных игроков демонстрирует, что цифровизация финансов выходит на новый уровень — и страны, где уже формируется база для виртуальных активов и финтех-решений, получают шанс встроиться в этот процесс на раннем этапе.