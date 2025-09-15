spot_img
16 сентября, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовКомпания Bakcell провела встречу со школьниками Комплекса современного образования по случаю Дня...

Компания Bakcell провела встречу со школьниками Комплекса современного образования по случаю Дня знаний

Bakcell

Компания Bakcell, лидер в сфере инноваций и скорости, 15 сентября – в День знаний – организовала в Комплексе современного образования имени Гейдара Алиева мероприятие под названием «Следующее поколение: Искусственный интеллект и Инновации». Основная цель мероприятия заключалась в развитии знаний и навыков школьников в области искусственного интеллекта (ИИ) и инноваций, а также в подготовке их к цифровым вызовам будущего.

В рамках встречи компания Bakcell провела панельную дискуссию с участием руководства Комплекса современного образования. В ходе панельной дискуссии подробно обсуждалось влияние ИИ на повседневную жизнь и рабочую среду, а также будущее инноваций. Во время мероприятия участие робота, основанного на ИИ, вызвало большой интерес у участников. На сессии, посвящённой теме «Промпт-инжиниринг», участники познакомились с возможностями, которые предоставляют инструменты ИИ, а также с их влиянием на различные сферы деятельности как в Азербайджане, так и за его пределами. В ходе практических занятий школьники визуализировали собственные идеи и в конце сессии получили ценный практический опыт.

«Цифровое будущее Азербайджана будет основано на талантах молодежи и инновационной экосистеме, создаваемой ими. Мероприятия, организованные в этом направлении, дают молодежи Азербайджана возможность расширять свои знания, приобретать практические навыки и формироваться как инновационные лидеры будущего», — сказал Клаус Мюллер, генеральный директор Bakcell.

«Чтобы справиться с вызовами, которые приносят современные технологические платформы, такие как искусственный интеллект, образовательные учреждения должны предпринять шаги не завтра, а уже сегодня», — сказал Турал Аббасов, Главный исполнительный директор Комплекса современного образования.

Компания Bakcell считает формирование инновационного мышления у школьников и развитие их цифровых навыков одним из своих основных приоритетов в стремительно меняющемся мире. Реализуемые в этом направлении проекты способствуют укреплению инновационной экосистемы в стране и подготовке рабочей силы будущего.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Предыдущая статья
Tesla ucuz Cybertruck istehsalını dayandırdı
Следующая статья
Meizu 22 – флагманский смартфон с очень узкими рамками
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,883ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»