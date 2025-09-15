Meizu 22 – флагманский смартфон с очень узкими рамками

Компания Meizu Technology представила в Китае флагманский смартфон Meizu 22. Аппарат получил экран с очень узкими рамками, всего 1,2 мм. Корпус устройства выполнен из стекла и металла. Meizu 22 оснащен 10-битным LTPO AMOLED-экраном диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2670×1200 пикселей (460 ppi), частотой 1-120 Hz, ШИМ-частотой 2160 Hz, пиковой яркостью 6000 нит и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen4, за графические возможности отвечает ускоритель Adreno 825. Модель получила самую большую систему жидкостного охлаждения в своем классе площадью 4500 мм2. Используется оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.0.

Несмотря на компактные размеры, Meizu 22 получил достойный набор объективов, как у полноценного камерофона. В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный сенсор (OmniVision OV50H, 1/1.3″, f/1.68, ЭФР 24 мм, OIS+EIS0), широкоугольный модуль (OmniVision OV50D, 1/2,88″, f/2.0, угол захвата 122 гр., ЭФР 13 мм, автофокус) и перископический объектив (Sony IMX882, 1/1,95″, f/2.48, ЭФР 72 мм, OIS+EIS, оптический зум 3х). Камера может записывать 4K-видео. Фронтальная камера тоже имеет разрешение 50 Мп (f/2.1, угол захвата 90 гр.).

Аккумулятор имеет емкость 5510 мА·ч, рекордную среди флагманов Meizu. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 80 Вт и беспроводная до 66 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, порт USB-C 2.0, NFC, две nanoSIM-карты, ИК-пульт, стереодинамики, линейный вибромотор, защита от воды и пыли по стандартам IP66/68 и программируемая ИИ-кнопка на правом торце. Габариты и вес: 152 x 71 x 8,15 мм, 190 гр. Используется оболочка Flyme AIOS 2.

Цены на Meizu 22: 12/256 Gb — $420, 12/256 Gb — $421, 12/512 Gb — $477, 16/256 Gb — $463, 16/512 Gb — $519, 16 Gb/1 Tb — $589. Цветовая палитра включает белый, черный и розовый варианты. В комплект поставки входит зарядное устройство и чехол.

Кроме того, компания представила ограниченную серию Meizu 22 Return to China. Издание примечательно гравировкой авианосца на задней крышке, специальной темой оформления оболочки, а также расширенным комплектом, в который входят магнит на холодильник и пара других аксессуаров. Meizu 22 Return to China будет доступен в конфигурации на 16/512 Gb за $589. На все модели предзаказ стартует в конце сентября, а поставки начнутся 15 октября.