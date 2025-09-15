Tesla ucuz Cybertruck istehsalını dayandırdı

Tesla 69,990 dollarlıq arxa ötürücülü Cybertruck modelinin istehsalını cəmi beş ay sonra dayandırıb. Bu versiya 2024-cü ilin aprelində ən əlçatan model kimi satışa çıxmışdı.
Əsas Long Range versiyası tam ötürücülü modeldən sadələşdirilmiş komplektasiya ilə fərqlənirdi: pnevmatik asqı, avtomatik baqaj qapağı, arxa sərnişinlər üçün sensor ekran, yük bölməsində rozetkalar və arxa işıq paneli burada yox idi. Avtomobil iki əvəzinə yalnız bir elektrik mühərriki ilə təchiz edilirdi.
Satışlarda Ford F-150 Lightning Cybertruck-ı geridə qoyub. Tesla il ərzində təxminən 20 min Cybertruck satıb, halbuki İlon Maskın planı 2024-cü ildə 500 min ədəd idi.
Model texniki problemlərlə də üzləşib: ABŞ Yol Təhlükəsizliyi İdarəsi bütün istehsal olunan Cybertruck-ları geri çağırıb. Səbəb – paslanmayan polad korpus elementlərinin qopma riski, qaz pedalının ilişməsi və əyləc nasazlıqları.
Tesla əvvəlcə 2 milyon ön sifariş elan etmişdi, amma real satışlar planın cəmi 4%-ni təşkil edib.