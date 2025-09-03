Компактный Realme 15T оснащен экраном 120 Hz и аккумулятором на 7000 мАч

Компания Realme представила в Индии бюджетный компактный смартфон Realme 15T, который получил аккумулятор большой емкости, яркий экран и повышенную защиту корпуса. Дизайн компактного аппарата напоминает стиль iPhone 16 Pro.

Realme 15T оборудован 10 битным AMOLED-экраном с диагональю 6,57 дюйма, разрешением 2372 х 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, максимальной яркостью 4000 нит и частотой регулировки ШИМ 2160 Hz. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

За производительность отвечает 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6400 Max 5G, графика — ARM Mali-G57. Используется испарительная камера площадью 6050 мм². Предусмотрено 8/12 Gb оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопитель UFS 2.2 на 128/256 Gb с возможностью расширения хранилища до 2 Tb с помощью карты памяти microSD.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (f/1.8) и 2 Мп датчик глубины. Камера поддерживает ИИ-функции, а также ряд фильтров для повышения качества снимков. По словам производителя, Realme 15T получил самый тонкий блок камер в сегменте с показателем всего 1,44 мм. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

За автономность устройства отвечает аккумулятор на 7000 мАч. Максимальная мощность зарядки составляет 60 Вт, есть обратная проводная зарядка мощностью 10 Вт. За 31 минуту восполняется до 50% заряда. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, ИК-пульт, порт USB Type-C 2.0, две nanoSIM-карты и стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio. Корпус смартфона целиком выполнен из пластика и не боится воды благодаря сертификатам IP66/68/69. Габариты и вес: 158,36 x 75,19 x 7,79 мм, 181 гр. Новинка работает под управлением ОС Android 15 с программной оболочкой Realme UI 6.0. Смартфон получит три больших обновления Android и четыре года будут выходить обновления безопасности.

Цены на Realme 15T: 8/128 Gb— $238, 12/256 Gb— $285. Палитра расцветок включает серебристый, синий и темно-серый варианты. Ожидается, что смартфон появится на прилавках и в других странах.