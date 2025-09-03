Acer представил ультралегкий 16-дюймовый ноутбук Swift Air 16 с ИИ-функциями

На выставке IFA 2025 в Берлине компания Acer представила ноутбук Swift Air 16 весом менее 1 кг с новыми процессорами AMD Ryzen. Устройство подходит для широкого спектра задач, в том числе для видеоконференций, работы с изображениями и прочего творчества. Ноутбук сертифицирован как Copilot+ PC и работает на Windows 11 с поддержкой новых ИИ-функций, таких как Recall и Click to Do.

Одной из главной особенностей Acer Swift Air 16 стал рекордно низкий вес: всего 0,99 кг для версии с IPS-экраном (толщина 15,9 мм) и 1,1 кг для модификации с OLED-дисплеем (толщина 16,5 мм). Это легче, чем 13-дюймовый MacBook Air. Корпус ноутбука изготовлен из магниево-алюминиевого сплава, который обеспечивает ему высокую прочность.

Acer Swift Air 16 предлагается с 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 60 Hz или AMOLED-экраном той же диагонали с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой 120 Hz, яркостью 400 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

В основе ноутбука лежат новейшие процессоры AMD Ryzen AI 300-й серии, которые обеспечивают достойную производительность для повседневных задач и позволяют выполнять локальные ИИ-задачи без подключения к облаку. В зависимости от варианта это могут быть Ryzen AI 7 350, Ryzen AI 5 340 или Ryzen AI 5 330, с интегрированной графикой AMD Radeon 860M, 840M и 820M соответственно. Объем оперативной памяти может составлять до 32 Gb, предусмотрен SSD PCIe 4.0 емкостью до 1 Tb.

В наличии два порта USB Type-C, один USB 3.2 Type-A и HDMI 1.4. Источником питания служит литийионный аккумулятор на 50 Втч, которого хватит на 13 часов автономной работы. Есть поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, встроенная 2 Мп веб-камера Full HD с ИК-датчиком и шторкой, стереодинамики и два микрофона. Модель предложат в четырех цветах корпуса: Light Silver (серебристая), Fresh Blue (голубая), Steel Gray (темно-серая), а также в белом варианте.

Цена Acer Swift Air 16 составляет от €879, в продажу поступит в ноябре.