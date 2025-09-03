Представлена технология Dolby Vision 2

Компания Dolby Laboratories, спустя 11 лет после релиза Dolby Vision, представила новую версию стандарта HDR-видео. Ключевым обновлением Dolby Vision 2 стал новый набор инструментов Content Intelligence, который использует нейросети для автоматической оптимизации изображения в зависимости от устройства, типа контента и внешних условий.

Среди инструментов Content Intelligence: функция Precision Black повышает четкость темных сцен с сохранением замысла создателя фильма, обновленная функция Light Sense настраивает изображение с учетом окружающего освещения в сочетании с эталонными данными об освещении исходного материала, а функция Sports and Gaming Optimization обеспечит оптимальный показ спортивных трансляций и корректное отображение игрового контента.

По словам разработчика, представленное в Dolby Vision 2 интеллектуальное сглаживание изображения Authentic Motion — это «первый творческий инструмент управления движением». Технология Authentic Motion позволяет контролировать каждый кадр, уменьшая их дрожание и не изменяя изначальный художественный замысел.

Спецификация Dolby Vision 2 обратно совместима с первой версией стандарта, поэтому контент Dolby Vision будет корректно отображаться на устройствах, поддерживающих обе спецификации, а контент Dolby Vision 2 можно будет просматривать и на моделях предыдущего поколения. Но распознавать и использовать дополнительные метаданные нового формата смогут только новейшие телевизоры с поддержкой Dolby Vision 2.

Новая версия стандарта упростит определение возможностей телевизоров, в зависимости от производительности. Будет два варианта: Dolby Vision 2 Max предложит дополнительные премиум-функции для «самых производительных телевизоров», в то время как стандартная маркировка Dolby Vision 2 предназначена для более доступных моделей.

Впервые поддержка Dolby Vision 2 появится на телевизорах компании Hisense с процессором MediaTek Pentonic 800.