Epic Games Store дарит своим пользователям две игры — Samorost 2 и Project Winter

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры – Samorost 2 и Project Winter. Предложение актуально до 25 сентября 19:00 по бакинскому времени.

Samorost 2 — это сюрреалистическая головоломка о космическом путешествии Гнома. Продолжение первой части получило в Steam очень положительные пользовательские отзывы. Геймеры хвалят милый сюжет и интересные головоломки.

Project Winter — это многопользовательская игра, сочетающая в себе социальные элементы и survival-механики. В одной сессии может находиться от пяти до восьми человек, которые должны общаться и работать в команде, чтобы выжить в суровых природных условиях, ремонтировать постройки и собирать ресурсы. Игра в Steam заслужила очень положительные отзывы. В день раздачи в магазине игра получила большой апдейт 2.0.

На следующей неделе в Epic Games Store начнется новая раздача. Будут бесплатно отдавать ролевую игру Eastern Exorcist с видом сбоку и мультяшный квест Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy.