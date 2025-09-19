spot_img
19 сентября, 2025
Бот в портфеле: школьники всё активнее используют нейросети

Современные школьники всё чаще обращаются к чат-ботам и другим инструментам искусственного интеллекта. По наблюдениям специалистов «Лаборатории Касперского», дети используют нейросети не только для поиска информации и выполнения домашних заданий, но и для создания фото- и видеоконтента, а также для общения.

Для большинства школьников ИИ — это, в первую очередь, «продвинутый поисковик». Они ищут ответы на вопросы, просят объяснить сложные темы и даже делегируют часть домашних заданий. Однако важно помнить: искусственный интеллект может ошибаться или придумывать факты. Поэтому детям необходимо учиться проверять данные и сверять их с надёжными источниками — учебниками или консультацией с преподавателем.

Кроме учебных задач, школьники всё чаще находят для нейросетей прикладные применения: редактирование фотографий, создание видео- и аудиоматериалов. Однако в ряде случаев чат-боты становятся для детей «собеседником». Подростки обращаются к ИИ, когда им нужно выговориться или задать вопрос, который они стесняются обсудить со взрослыми.

«ИИ — хороший помощник, но главный навык для ребёнка — уметь думать своей головой, взвешивать разные точки зрения и доверять близким людям. Чат-бот не должен превращаться в инструмент для обмана учителей или в замену настоящего общения. Кроме того, с нейросетями нельзя делиться слишком личной и конфиденциальной информацией. А время, проведённое с технологиями, стоит ограничивать, чтобы у ребёнка оставались силы и интерес на живой разговор, игру и собственные открытия», — комментирует Андрей Сиденко, руководитель направления детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского».

Эксперты подчёркивают: несмотря на популярность технологий, чат-боты не могут заменить настоящего общения. Эмпатия, забота и опыт — это то, что ребёнок получает только в контакте с родителями и близкими.

«В Азербайджане мы также видим растущий интерес детей и подростков к искусственному интеллекту. Родителям важно быть вовлечёнными в цифровую жизнь ребёнка: обсуждать с ним новые технологии, объяснять возможные риски и помогать формировать правильные привычки. Только так нейросети смогут стать помощником в учёбе и развитии, а не источником проблем», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

