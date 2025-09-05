Epic Games Store дарит своим пользователям медитативную головоломку Monument Valley

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру Monument Valley. Акция будет действовать до 11 сентября 19:00 по бакинскому времени.

Игра известна уникальным визуальным стилем, минималистичным дизайном и расслабляющим игровым процессом, благодаря которому она получила название «медитативная головоломка». Релиз состоялся в 2014 году. Изначально ее выпустили на мобильных устройствах, но спустя несколько лет портировали и на другие платформы. Monument Valley — это красочная головоломка, сюжет которой рассказывает о молчаливой принцессе Иде, отправившейся в путешествие в поисках прощения. В игре доступно десять уровней — их прохождение занимает примерно полтора-два часа.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать уже три игры: Monument Valley 2, пошаговую стратегию The Battle of Polytopia и киберпанк-экшен Ghostrunner 2. Стратегию должны были раздать на этой неделе, но по каким-то причинам переложили на следующую.