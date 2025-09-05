spot_img
5 сентября, 2025
spot_img
ДомойAI / MLФункция Projects в ChatGPT стала доступна для бесплатных пользователей

Функция Projects в ChatGPT стала доступна для бесплатных пользователей

Projects ChatGPT

Компания OpenAI открыла доступ к функции Projects (Проекты) для всех пользователей ChatGPT. Ранее функция предлагалась только платным подписчикам.

Projects реализована в виде структуры папок, где можно распределять разговоры с ChatGPT в зависимости от темы. У каждого такого проекта может быть собственный цвет и иконка по выбору пользователя, свои настройки доступа и ограничения на информацию, которой может пользоваться ИИ. Это обеспечивает высокий уровень удобства для пользователей, активно применяющих нейронные сети в сложных задачах, а также повышает эффективность управления данными и обеспечивает дополнительный уровень контроля над конфиденциальной информацией.

Функция уже доступна в приложении для Android и в браузерной веб-версии. Позднее, в течение нескольких дней, опцию смогут опробовать и владельцы iOS-устройств.

Дополнительно, OpenAI увеличила лимиты на загрузку файлов для различных тарифных планов. На бесплатном тарифе теперь можно прикреплять до 5 файлов, на тарифе Plus — до 25, а на тарифе Pro — до 40.

Предыдущая статья
Epic Games Store дарит своим пользователям медитативную головоломку Monument Valley
Следующая статья
На IFA 2025 Lenovo представила новые игровые устройства Lenovo Legion, планшет и ПО с искусственным интеллектом
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,889ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»