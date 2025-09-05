Acer Predator X27U F8: игровой OLED-монитор с частотой обновления до 720 Hz

На выставке IFA 2025 в Берлине компания Acer представила новый игровой монитор Predator X27U F8, ориентированный на киберспортсменов.

Монитор оснащен дисплеем диагональю 26,5 дюйма, используется OLED-матрица производства LG Display с разрешением WQHD (2560 × 1440 пикселей) и частотой обновления 540 Hz. При разрешении 1280 × 720 пикселей монитор поддерживает частоту обновления 720 Hz. Дисплей имеет сертификацию VESA DisplayHDR 500 True Black и обеспечивает 99% охват DCI-P3. Поддерживается технология синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro. Типичная яркость устройства составляет 335 нит, пиковая — 1500 нит (1,5 % APL, HDR), а контрастность — 1 500 000:1. Минимальное время отклика — 0,01 мс.

Набор портов включает два HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB Type-C (90 Вт), два USB 3.2, а также USB-концентратор с двумя нисходящими и двумя восходящими портами USB Type-A. Кроме того, монитор получил 3,5-мм аудиовыход и эргономичную подставку. Поддерживается крепление VESA 100 x 100 мм. Встроенная акустическая система имеет суммарную мощность 10 Вт.

Игровой монитор Acer Predator X27U F8 появится в продаже в США в первом квартале 2026 года по цене $1300. В Европе он станет доступен во втором квартале будущего года по цене €1199.