Samsung Smart TV Movingstyle – беспроводной телевизор с сенсорным экраном и подставкой

Компания Samsung выпустила на домашнем рынке новый телевизор Smart TV Movingstyle 2025 модельного года. Устройство объединяет функциональность телевизора и мобильного устройства, его можно перемещать по дому, не задумываясь о расположении розеток. Помимо встроенного аккумулятора и портативной подставки на колесиках (регулируется по высоте), для удобства управления телевизор оснащен сенсорным экраном.

Smart TV Movingstyle оборудован 27-дюймовым QHD-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Экран поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию, а также может быть полностью отсоединен от основной подставки и использован как портативный монитор. Дисплей оборудован встроенной ручкой, которая также выполняет функцию настольной подставки.

Заявленная автономность в беспроводном режиме составляет до трех часов, зарядка аккумулятора осуществляется через порт USB-C. В корпус новинки встроена 2-канальная акустика мощностью 10 Вт. Телевизор работает под управлением операционной системы Tizen Smart TV с поддержкой функций Bixby и Google Assistant. Набор интерфейсов включает HDMI, два USB-C, а также модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. В качестве опции можно подключить камеру для видеозвонков.

Samsung Smart TV Movingstyle уже поступил в продажу на рынке Южной Кореи по цене около $1035. Пока что компания не объявила о планах по выпуску этой модели в других странах мира.